Bagnacavallo. Presentata la mostra “Non giudicare” sulla figura di San Michele

È stata presentata presso l’ex convento di San Francesco, a Bagnacavallo, la mostra Non giudicare, promossa dal Comune in occasione della Festa di San Michele e organizzata dal collettivo Magma. L’apertura è prevista per venerdì 11 settembre dalle 18 alle 23, con ingresso contingentato. Il percorso espositivo è allestito al primo piano dell’ex convento con le due gallerie monumentali e le sale adiacenti. Ingresso libero: i visitatori, muniti di mascherina, saranno invitati a seguire un apposito percorso all’interno della mostra e gli accessi saranno contingentati per garantire il rispetto della distanza interpersonale. La mostra resterà aperta fino al’11 ottobre nei seguenti orari: martedì-venerdì 18-23; sabato 16-23, domenica 10-12.30 e 15-21. Lunedì chiuso.

Mostra artistica a Bagnacavallo

