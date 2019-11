Camminata in rosso in Bassa Romagna, per dire no alla violenza sulle donne

Ieri, lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la città di Lugo ha aderito con diversi momenti celebrativi: nel pomeriggio, al Parco del Loto, si è tenuto un momento di raccoglimento simbolico, in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio in Bassa Romagna.

Alle 20 è partita dal monumento di Baracca la “Camminata in rosso” organizzata dal Comune e dalle associazioni del territorio lughese, al quale hanno aderito diverse centinaia di persone. Dopo un percorso per le vie del centro, il corteo è giunto all’incrocio fra viale degli Orsini e via Ricci Curbastro, dove è stata inaugurata dal sindaco Davide Ranalli, una panchina rossa a ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio. Il corteo è terminato alle pescherie della Rocca, dove è stato predisposto un piccolo buffet per tutti gli intervenuti.

camminata in rosso bassa romagna 2019

1 di 6