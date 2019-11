In occasione del 25 novembre, data istituita come giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Associazione Linea Rosa, in collaborazione con il Comune di Cervia e Sei Donna, ha deciso di dedicare uno spazio tangibile alle donne “invisibili” che, nel corso degli anni, si sono rivolte al Centro Antiviolenza per chiedere aiuto. L’azione si è concretizzata nell’installazione, nel centro città, di sagome di donne con l’hashtag #IOPOSSO. L’obiettivo è quello di rendere partecipi cittadini e cittadine ad una tematica attuale, ma mai abbastanza discussa, come quella della violenza sulle donne.

Cervia e Russi IOPOSSO - Linea Rosa 2019 - contro la violenza sulle donne

1 di 5