Engim Ravenna: nel complesso rurale della ex Marani inaugurati laboratori e aule del corso “Operatore agro-alimentare”. Intitolati a Fabrizio Matteucci 

Nel complesso rurale dell’area Engim ex Marani, in via Romea Nord 248, è stata inaugurata , giovedì 6 maggio, una nuova struttura che ospiterà i laboratori e le aule del corso “Operatore agro-alimentare”.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, Rina Giorgetti, direttore Engim Emilia Romagna e padre Antonio Teodoro Lucente, presidente nazionale ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) e presidente Fondazione Engim Emilia Romagna.

Il nuovo fabbricato, con laboratorio di trasformazione e aule didattiche, è stato intitolato a Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016, prematuramente scomparso nel .

