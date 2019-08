Si sono riuniti in tanti oggi pomeriggio, venerdì 16 agosto, nel Duomo di Cervia per i funerali di Stefano Baldisserra, 25 anni, magazziniere e portiere della Polisportiva Cervia 2000, morto tragicamente nella notte di San Lorenzo travolto da un’auto in via Malva Sud mentre rincasava in bici dopo una notte con gli amici.

In tanti al Duomo di Cervia per l’ultimo saluto a Stefano Baldisserra

