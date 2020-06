Marina di Ravenna. Su questa spiaggia c’è un fratino da salvare. L’impegno continua

Sotto la supervisione di AsOER – Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna, le associazioni Associazione Naturista Ravennate, C.L.A.M.A. Ravenna onlus, E.N.P.A. Ravenna, Italia Nostra Ravenna, L’Arca, Legambiente Ravenna Circolo Matelda, OIPA Ravenna, V.A.B., W.W. Faenza e WWF Ravenna, in collaborazione con il Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino, l’Unione Bolognese Naturalisti e Pro Natura Emilia-Romagna, annunciano la schiusa di almeno un uovo di fratino del nido davanti allo stabilimento Tequila a Marina di Ravenna, stabilimento che ringraziano ancora una volta per la paziente attesa e la collaborazione. “Tre erano le uova, ieri ne è mancato uno all’appello, non sappiamo se schiuso e subito predato o altro – dichiarano le associazioni – e quindi i volontari hanno intensificato la presenza, lasciando il nido alle 21.30 e ritornando la mattina alle 5.30. Dopo quattro settimane di presidi ininterrotti, è infatti giunto il tempo della nascita dei pulli. Constatato che i genitori non erano più presenti, è stato ritrovato un uovo rotolato fuori dal nido e probabilmente improduttivo, e un guscio aperto in due, segno della recente schiusa. I volontari si sono messi subito alla ricerca del pullo che, come sappiamo, può percorrere svariate centinaia di metri anche dopo poche ore dalla nascita: le ricerche continuano tuttora e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Invitiamo perciò tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare, a noi oppure ai Carabinieri Forestali di Punta Marina, qualsiasi avvistamento”.

