Michelle Hunziker a Cervia per sostenere Doppia Difesa

La celebre presentatrice e showgirl Michelle Hunziker porta per la prima volta fuori dal web il suo seguitissimo format di fitness per raccogliere fondi a favore di “Doppia Difesa”, la Onlus fondata con l’avvocato Giulia Bongiorno nel 2007 con l’obiettivo di aiutare chi ha subìto discriminazioni, abusi e violenze – Appuntamento con “Iron Ciapèt” sul prato dell’Adriatic Golf Club Cervia, venerdì 10 luglio dalle 18, per una sessione di esercizi a ritmo di dj set (info e biglietti su www.ciaotickets.com) – Attese anche Giulia Bongiorno e la stilista Elisabetta Franchi, che ha subito sposato la finalità benefica dell’evento – Michelle Hunziker: “Portare il popolo “Iron” nella patria del wellness, la Romagna, allenandoli dal vivo sul palco e divertendoci tutto insieme è sicuramente solo l’inizio di un bellissimo cammino che possiamo fare crescendo sempre di più. Evviva lo sport”.

MICHELLE HUNZIKER PRESENTA IRON CIAPET A CERVIA Mchelle Hunziker con Paolo Cevoli

1 di 7