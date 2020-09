Mostra mercato della ceramica Faenza Made in Italy 2020

È tutto pronto a Faenza per Made in Italy 2020, la mostra mercato della ceramica italiana che sabato 5 e domenica 6 settembre vedrà protagonisti un centinaio di ceramisti, provenienti da tutta Italia. Oggi 5 settembre sono iniziati i primi eventi e mostre inserite in programma, e inizieranno ad arrivare a Faenza i ceramisti per allestire gli stand della mostra mercato. Si parte alle 18,30 con l’apertura ufficiale della mostra Grand Tour della Ceramica Classica Italiana, la mostra di rappresentanza di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, con ceramiche tradizionali provenienti dalle città italiane della ceramica. La mostra è allestita nella Galleria Comunale d’Arte (Voltone della Molinella) e l’apertura ufficiale si terrà in Piazza Nenni.

Centinaio di ceramisti da tutta Italia

