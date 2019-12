Dalle prime ore del mattino di oggi, martedì 3 dicembre, la piena del fiume Savio è entrata nel picco massimo. Circa alle 6 è stato raggiunto il livello di allarme a Castiglione di Ravenna, dove il fiume ha superato gli 8,0m, soglia rossa; il picco si è stabilizzato attorno alle 7 raggiungendo il livello massimo ed inizierà a discendere nelle prossime ore. In via precauzionale è stata chiusa la pista ciclabile a Castiglione e l’accesso al parco fluviale. Il livello dell’acqua è in lenta diminuzione, la marea è in fase calante e il mare riceve i flussi del fiume.

piena del Fiume Savio 03/12/2019

