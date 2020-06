“Priorità alla Scuola” in piazza del Popolo a Ravenna. Gli scatti della manifestazione

Dalle 18,30 di giovedì 25 giugno 2020 Piazza del Popolo a Ravenna ha ospitato la manifestazione (di carattere nazionale) “Priorità alla scuola”. Un gruppo di insegnanti, educatori, pedagogisti, genitori, professionisti che lavorano con l’infanzia e l’adolescenza ha espresso il proprio dissenso nei confronti delle linee guida ministeriali che annunciano didattica integrata per le scuole secondarie e attività integrative o alternative alla didattica alla primaria. Presenti in Piazza del Popolo anche l’assessore Ouidad Bakkali e il pediatra Farneti per chiedere maggior attenzione all’infanzia oltre che studi epidemiologici su Covid e nei confronti dei bambini. Presenti alla manifestazione un centinaio di persone, anche studenti.

Manifestazione in piazza del Popolo Ravenna

1 di 17