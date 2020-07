Ravenna Festival. Proiettato alla Rocca Brancaleone “Le Luci della città” di Charlie Chaplin

Mercoledì 15 luglio 2020, alle 21.30, il capolavoro del cinema muto – Le luci della città di Charlie Chaplin – che commosse anche Einstein, ospite d’onore alla premiere di quasi novant’anni fa, è stato proiettato alla Rocca Brancaleone nell’ambito del Ravenna Festival 2020. L’esecuzione dal vivo delle musiche originali affidata all’Orchestra Corelli, guidata per l’occasione da Timothy Brock, sapiente restauratore del corpus musicale del regista, per esaltare ogni straordinario dettaglio della partitura. Ravenna Festival rende così omaggio alla pellicola che trionfò contro ogni aspettativa in un’epoca crescentemente dominata dai talkies, i film parlati, e naturalmente allo stesso Chaplin, che ne compose l’intera colonna sonora: “Se il film non piace,” sosteneva il regista, “il pubblico dovrebbe per lo meno poter chiudere gli occhi e godersi la musica”. L’evento, realizzato con il determinante sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, è stato trasmesso in diretta streaming su ravennafestival.live

Evento del Ravenna Festival dedicato al genio del cinema comico muto

