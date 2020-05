Riapertura dei parchi a Bagnacavallo dal 4 maggio 2020

Riapriranno al pubblico lunedì 4 maggio, su disposizione del Governo e della Regione, gli oltre venti parchi e giardini pubblici del territorio comunale di Bagnacavallo. Sarà inoltre vietata ogni forma di assembramento e di attività ludica, compreso l’utilizzo delle attrezzature di gioco.

In alcuni casi, la forzata chiusura dei parchi e di molte attività di manutenzione per l’emergenza sanitaria ha ovviamente creato situazioni di erba alta. I lavori di sfalcio sono già iniziati e saranno portati a termine nel più breve tempo possibile.

Un discorso a parte va fatto poi per giardini e parchi pubblici inseriti all’interno di complessi storici, come il Giardino dei Semplici e il Parco delle Cappuccine, entrambi nel centro di Bagnacavallo. Il Giardino dei Semplici, una volta sistemate le barriere provvisorie di separazione con Palazzo Graziani, riaprirà già martedì 5 maggio. La riapertura del Parco delle Cappuccine è invece prevista per le prossime settimane nell’ambito del patto di collaborazione con associazioni e cittadini.

