Sabato pomeriggio, 29 agosto, sulla spiaggia del bagno Marina Bay di Marina di Ravenna, gli appassionati di hip hop non sono mancati all’appuntamento annuale ravennate con la breack dance: lo Spitfire Contest 2020, quest’anno per la prima volta Beach edition e con palinsesto modificato per via della normativa anticovid.

L’iniziativa, ideata da Viera e Stefano Lunardini per tenere vivo il ricordo del figlio Alessio, bboy prematuramente scomparso, da sette anni porta avanti l’obbiettivo di aiutare i giovani, valorizzando la cultura Hip Hop.

Spitfire contest 2020 - break dance

