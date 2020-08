Una giornata in luppoleto con Birra Amarcord alla scoperta del luppolo coltivato in Romagna

Si è svolta ieri pomeriggio a Ravenna la prima visita organizzata da Birra Amarcord al Luppoleto della Cooperativa Luppoli Italiani, in occasione della raccolta annuale del luppolo, il Re degli ingredienti della birra. A guidare un numeroso gruppo di distributori di birra, giornalisti e blogger del territorio, la Presidentessa della Cooperativa Michela Nati, Andrea Bagli, titolare del birrificio Birra Amarcord e Andrea Pausler, mastro birraio del Birrificio.

La cooperativa ravennate fornisce, dal 2018, la gran parte dei luppoli in fiore impiegati dal birrificio per produrre le proprie birre. Questa di Birra Amarcord e della Cooperativa Luppoli Italiani, è la storia di come un’azienda produttrice di birra entra in contatto con un’azienda agricola, stabilendo un rapporto di rispetto e fiducia, che ha permesso al birrificio di “scendere in campo”, assistendo ad ogni fase del processo agricolo: dalla nascita del primo germoglio fino alla fase del raccolto.

Ed è proprio questa storia che il Birrificio ha voluto raccontare durante questo pomeriggio didattico, oltre ad illustrare, grazie alle grandi conoscenze e disponibilità di Michela e di tutta la famiglia Nati, il ciclo di vita agricolo del luppolo e le fasi di raccolta e lavorazione dello stesso. I partecipanti hanno infatti potuto prendere parte a un momento didattico e assistere a tutte le fasi di lavorazione del luppolo.

