Unione: continuano le incursioni green nei mercati della Bassa Romagna

Continuano le performance di improvvisazione teatrale dedicate all’ambiente, nei mercati dei nove Comuni della Bassa Romagna. Gli attori professionisti dell’associazione 05quartoatto faranno tappa al mercato di Lugo mercoledì 16 settembre, poi Massa Lombarda (18 settembre), Bagnacavallo (19 settembre) e infine Bagnara di Romagna (28 settembre); è invece in corso di definizione la data per Sant’Agata sul Santerno. Come in tutti i mercati già visitati, gli attori si aggireranno tra il pubblico, sorprendendolo e coinvolgendolo in in maniera diretta o indiretta; attraverso piccole gag, cercheranno di fornire spunti di riflessione sulle azioni che ciascuno può compiere quotidianamente per rendere più sostenibile la propria vita.

