Viabilità, a Faenza e Granarolo novità riguardanti la sosta

Due novità per la sosta a Faenza e a Granarolo Faentino. A Faenza, in via Cantinelli, il posteggio riservato ai disabili ubicato al civico 38 sarà trasferito all’altezza dei civici 41-43. Sempre in via Cantinelli, al civico 36 sarà invece realizzato uno stallo riservato al carico e scarico delle merci, al servizio delle numerose attività di quel tratto di strada compreso tra la via Berti e via Zannoni.

A Granarolo Faentino sarà inoltre creato uno stallo per la sosta delle auto di persone disabili al civico 4/b di via Garibaldi. Questi provvedimenti entreranno in vigore con l’installazione della relativa segnaletica, prevista entro la fine del mese di luglio.