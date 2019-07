Chiusa al traffico Via Orto Scaletta per i lavori di costruzione di un fabbricato

L’apertura di un cantiere edile per i lavori di costruzione di un fabbricato comporterà la chiusura al traffico, per un anno, di via Orto Scaletta, a Faenza. Un’ordinanza, emessa nei giorni scorsi, vieta infatti – dal 15 luglio 2019 al 15 luglio 2020 – la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nell’intera via Orto Scaletta, dall’intersezione con via Lapi fino a via Batticuccolo.

Dal divieto sono esclusi i soli residenti, che potranno circolare in doppio senso di marcia, e i mezzi destinati al cantiere. Eventuali veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente. La viabilità ordinaria in via Orto Scaletta sarà ripristinata a partire dal 16 luglio 2020, o comunque non appena conclusi i lavori.