Corso di preparazione a concorsi per Contabili di Cisl FP Romagna

In vista dei concorsi per n. 16 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. Giuridica D e n. 19 posti di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. Giuridica C a tempo indeterminato banditi dall’Unione della Romagna Faentina e prossimi bandi in pubblicazione da Enti Locali della provincia di Ravenna per medesime qualifiche, la Cisl FP Romagna organizza un corso in preparazione ai concorsi che si terrà presso la sede Cisl di Ravenna.

Trattandosi di selezioni che rivestono particolare interesse, anche in vista di ulteriori futuri avvisi di concorso, la Cisl FP Romagna ha programmato tra i mesi di Luglio e Agosto, in giorni e orari che verranno in seguito comunicati, un percorso formativo in preparazione al concorso con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con predisposizione di apposito materiale didattico. Gli argomenti del corso, illustrati da docenti di comprovata esperienza nel settore, verteranno sulle principali materie previste dal bando. Il calendario delle lezioni verrà divulgato non appena ne sarà ultimata la definizione in accordo con i relatori.

Per informazioni ed iscrizioni contattare:

Cisl Ravenna – fp.ravenna@cisl.it da lunedì a venerdì / Montemarano Marco – Cell.370/3018328 / Ragni Vittoria – Cell.340/2223840

Cisl Rimini – da lunedì a venerdì / Bernardi Giuseppe – Cell.328/7926079

Cisl Forli Cesena – da lunedì a venerdì / Martina Castagnoli – Cell.366/6505912