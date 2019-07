Conselice, aperte le iscrizioni per i corsi di italiano per stranieri

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di italiano per stranieri a Conselice e Lavezzola. Le lezioni sono rivolte a tutti i cittadini stranieri dai 16 anni in su con permesso di soggiorno e si svolgeranno dal mese di settembre. I corsi di Conselicesono rivolti a donne straniere e sono previsti per il martedì e venerdì indicativamente dalle 8.30 alle 12.30 presso l’Auditorium “Garbesi”, in via di Vittorio 1. A Lavezzola le lezioni si svolgeranno lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.30 presso il centro sociale “M.Salami”, in via Silvio Pasi 4.

I cittadini interessati possono iscriversi allo sportello Socio Educativodel Comune di Conselice (piazza Foresti 33-34) o chiamare il numero 0545 986976.

I corsi sono organizzati dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti della Provincia di Ravenna in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Conselice.