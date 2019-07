Per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, divieti in via Campidori a Faenza

Divieti domani – mercoledì 17 luglio – in via Campidori, a Faenza, per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato. Per consentire il posizionamento di una gru al civico 5 della strada, dalle ore 8.00 alle 17.00 saranno infatti vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli da viale Baccarini fino al civico 5 di via Campidori.

I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi. I soli residenti potranno transitare in doppio senso di marcia nel tratto chiuso per il cantiere. Doppio senso di marcia anche in via San Nevolone, per residenti e destinazioni interne. La viabilità ordinaria sarà ripristinata nel tardo pomeriggio.