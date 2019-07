D14 Diramazione per Ravenna: parziale chiusura nella notte di giovedì 18 luglio

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli con la SS16, tra l’uscita per Ravenna città e l’uscita per Ferrara, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 luglio.

Sarà inoltre chiuso lo svincolo che dalla SS16 per le provenienze da Ferrara, immette nella carreggiata sud della D14 in direzione della SS309 Romea per Venezia. In alternativa, si consiglia di percorrere la SP Via Faentina-Rotonda dei Fornasari.

