Treni: modifiche alla circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza per lavori in corso

Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Faenza – Borgo San Lorenzo – Firenze. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) informa che sabato 20 luglio avvierà il cantiere per la sostituzione della travata metallica sul fiume Lamone, tra Crespino e Marradi.

Fino a sabato 10 agosto la circolazione ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Faenza sarà sospesa ed il servizio effettuato con bus sostitutivi. Il servizio ferroviario tra Borgo S. Lorenzo e Firenze via Vaglia resterà invece pressoché invariato.

La nuova offerta di trasporto, in vigore per tutta la durata dei lavori, è già consultabile sul sito internet e i sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria. Proseguono nel frattempo i lavori, avviati il 9 giugno scorso e svolti prevalentemente in orario notturno, per il rinnovo di 13 chilometri di binario fra Ronta e Crespino.

Complessivamente, fra il 20 luglio e il 10 agosto, saranno oltre 100 i tecnici al lavoro e quattro – due treni cantiere e due gru – i mezzi d’opera utilizzati. Investimento complessivo 18,5 milioni di euro.