Lugo, tratto di viale Marconi chiuso al traffico per lavori di potatura ad un albero

Per consentire la potatura di un pino situato nell’angolo tra viale Marconi e via Brunelli, viale Marconi sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 14 di lunedì 22 luglio nel tratto compreso tra via Gherardi e via Brunelli.

Pertanto, in viale Marconi sarà in vigore un divieto di transito (eccetto residenti) con obbligo di svolta a destra in via Gherardi per chi percorre viale Marconi nell’unico senso di marcia consentito e un divieto di sosta con rimozione dal civico 34 al civico 36; in via Brunelli sarà in vigore solo il divieto di sosta con rimozione dal civico 12 all’intersezione con viale Marconi.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 0545 38444, email urp@comune.lugo.ra.it.