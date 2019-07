Lugo, il 22 e 23 luglio divieto di transito in un tratto di via Tellarini

Per consentire alcuni lavori in un immobile di via Tellarini angolo via Poveromini, a Lugo, saranno in vigore, nei prossimi giorni, alcune modifiche alla viabilità.

Lunedì 22 e martedì 23 luglio – e il 25 luglio in caso di mancata ultimazione di lavori – dalle 6 alle 19 in via Tellarini ci sarà il divieto di transito nel tratto compreso tra via Poveromini e via Giordano Bruno/Ricci Curbastro, con obbligo di svolta a destra in via Poveromini per chi percorre via Tellarini nell’unico senso di marcia consentito. I veicoli in uscita dal garage interno posto al civico 2 di via Tellarini avranno l’obbligo di svolta a destra per poi immettersi in via Poveromini.

Lunedì 29 e martedì 30 lugliodalle 6 alle 19 divieto di sosta con rimozione coatta in via Poveromini dal civico 2 al civico 4/1 e divieto di transito nel tratto compreso tra via Tellarini e vicolo Savonarola.