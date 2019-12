Salini fa l’americana e apre nuove prospettive per i grandi lavori made in Italy

Con due contratti in meno di un mese, gli Stati Uniti si confermano un mercato dalle potenzialità straordinarie per le aziende di costruzioni e Salini Impregilo cavalca questa opportunità: gli Usa già rappresentano il primo mercato del gruppo (22% del giro d’affari contro il 3% del 2014), portando una dote significativa – dato che si tratta di uno dei mercati a maggiore redditività e minor rischio – a Progetto Italia, la nuova aggregazione di operatori made in Italy nel settore della costruzione di infrastrutture, che nasce intorno a Salini e che sta portando nella sua orbita Astaldi.

Le prospettive del mercato statunitense sono sostanzialmente infinite. L’American Society of Civil Engineers, l’ascoltatissima associazione degli ingegneri civili americani (Asce), ha calcolato che il Paese abbia bisogno di investimenti monstre – nell’ordine dei 1.500 miliardi di dollari entro il 2025 – per restare al passo della modernità. Solo per fare qualche esempio, negli Usa ci sono oltre 600mila ponti e il 40% di questi ha oltre 50 anni di vita e già nel 2016 il 9% denunciava carenze strutturali.

Altre autorevoli istituzioni hanno indicato cifre ugualmente colossali. Secondo il Dipartimento dei Trasporti servono 800 miliardi di dollari solo per la manutenzione di strade e ponti, mentre McKinsey stima in 150 miliardi di dollari gli investimenti annui fino al 2030 per le infrastrutture nazionali.

Gli ultimi contratti che Salini si è aggiudicata – dall’ampliamento di un’autostrada nello stato di Washington (705 milioni di dollari, che si aggiungono a quasi 2 miliardi di lavori già avviati in North Carolina, California e Florida), al bacino idrografico vicino al parco di Everglades in Florida (524 milioni) – sono dunque una goccia in un mare di occasioni di business. Senza per questo distogliere l’attenzione da altri mercati, a partire ovviamente da quello italiano dove l’attesissimo sblocco dei cantieri potrà ridare ossigeno a tutto il comparto delle costruzioni, dai giganti come Salini/Progetto Italia elle aziende più piccole.