A Bagnara di Romagna un concerto in omaggio al 50° anniversario dallo sbarco sulla Luna

Martedì 9 luglio, a 50 anni dallo sbarco sulla Luna, la rassegna Muse di Bagnara di Romagna rende un omaggio in musica e letteratura al satellite. Dalle 21.15 va in scena nella Rocca sforzesca “Oh luna, gioventù!”. Per l’occasione saliranno sul palco Michele Zaccarini al fagotto, Maria Quaranta al pianoforte e l’attore Carlo Sella, voce recitante.

Michele Zaccarini, fagottista 17enne, frequenta il secondo anno accademico del triennio di primo livello all’Issm “G.Verdi” di Ravenna. Ha avuto occasione di esibirsi come solista e in ensemble, ma la sua attività principale è quella orchestrale, con la quale ha avuto anche l’opportunità di esibirsi all’estero. Maria Quaranta ha conseguito il diploma accademico di primo livello in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione. È iscritta al biennio accademico di secondo livello all’Istituto Verdi di Ravenna, dove frequenta il corso di composizione con il maestro Montalbetti.

È inoltre iscritta al secondo anno di Filosofia all’Alma Mater di Bologna e al primo anno della Scuola quadriennale di Musicoterapia di Assisi (Cep). Carlo Sella si è diplomato come attore alla scuola di teatro “Alessandra Galante Garrone” di Bologna, successivamente ha seguito corsi di alta formazione presso Accademia Perduta, Emilia Romagna Teatro e il Teatro Due di Parma, dove si è specializzato in teatro musicale e lavora dal 2017. Attualmente lavora e crea con la compagnia Ravennate Atuttotondo.

L’appuntamento fa parte della terza edizione della rassegna estiva Muse, che unisce teatro e musica. Il costo dell’ingresso è di 8 euro (2 euro di sconto fino ai 13 anni e per gli abbonati). Inoltre, dalle 19 davanti alla Rocca ci saranno gli “Aperi-Muse”, speciali aperitivi in compagnia degli attori, organizzati dallo staff di Degusto con Gusto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, chiamare lo 0545 905501/03/05/06 in orari d’ufficio. La rassegna è organizzata dal Comune di Bagnara di Romagna e Pro Loco Bagnara in collaborazione con il Plautus Festival di Sarsina e Teatro Europeo Plautino, con il contributo della Bcc – Credito cooperativo della Romagna occidentale e ristorante Il Molinello.