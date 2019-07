Alfonsine. “Chiacchiere di Gusto” a Casa Monti, il 9 e 10 luglio

Presso Casa Monti, in Via Passetto 3 ad Alfonsine, nei giorni 9 e 10 luglio 2019, dalle ore 18,00 si terrà la seconda edizione di Chiacchiere di Gusto, evento ideato da Michela Fabbri, a scopo benefico in tema Food Wine & Lifestyle aperto a imprenditori e singoli cittadini. Sarà una degustazione arricchita da una cornice storica importante, Casa Monti, e dalla presenza di artisti di calibro come Luigi Berardi, Nicoletta Rustici e Grazia Simoncelli, Ottaviana Foschini, Catia Minguzzi e Guido Parrini.

Sarà allestita l’esposizione di alcuni preziosissimi scatti inediti di Sophia Loren (foto Carlo Strocchi) effettuati durante le riprese del famoso film “Boccaccio ’70” (1962), episodio “La Riffa” – girato fra Lugo e Bagnacavallo con la regia di Vittorio De Sica. Le foto sono gentilmente rese disponibili dagli eredi Giancarlo Strocchi di StrocchiStudio di Lugo e Sergio Strocchi fotografo in Lugo di Romagna.

Martedi 9 Luglio sarà presente una splendida Guest Star tutta Romagnola e Masterchef 2016! Erika Liverani, titolare con le sue sorelle della gastronomia Raflo’ di Ravenna. Inoltre saranno presenti molti nomi noti dell’enogastronomia italiana, riviste online, blogger e operatori di settore che si alterneranno a cittadini, avventori, imprenditori e commercianti per conoscere meglio i prodotti della Bassa Romagna. Per entrambe le serate ci intratterrà per farci sentire a nostro agio una speaker radiofonica d’eccezione: Catia Minguzzi al microfono intervisterà e raccoglierà le impressioni, gli stupori, i piaceri di chi espone e chi gusta; verrà creata così una sorta di radio “Chiacchiere di Gusto” in real time.

SERATA 9 LUGLIO – PRODUTTORI ESPOSITORI

1. Acetificio Verna – Bagnacavallo – Produzione Aceti e Condimenti

2. Azienda Agricola Spada – Santerno – Produzione Frutta, Verdura e trasformati a km0

3. Cantina Longanesi – Bagnacavallo – Produzione Vino Bursôn e liquori

4. Fabbri Delizie da Forno – Alfonsine – Prodotti da forno artigianali, gastronomia e le Birikkine

5. Filippi Tartufi – Fusignano – Prodotti a base di Tartufo

6. Antica Foma – Nonantola Modena – selezione salumi

7. Il Paradiso delle Api – Alfonsine – Produzione Miele, Candele e Confezioni regalo

8. Loris Dolciumi – Lugo –Cake design, torroni, cioccolata e biscotti

9. Molino Naldoni – Faenza – Produzione di Farine e Cereali

10. Salumi Zaffagnini – Faenza – Salumi Artigianali e Mortadella IGP

11. Angelo Babini Liquori (Russi) – Liquori e Specialità al Liquore

12. Ferruzzi uova (Russi) – Ingrosso uova in guscio e prodotti di qualita’

Spettacolo di “musica col cavolo” di Luigi Berardi.

SERATA 10 LUGLIO – PRODUTTORI ESPOSITORI

1. Cantina Randi – Fusignano – Vino Bursôn e liquori

2. Chiacchiere Salate – Imola – Chiacchiere Salate

3. ICB Birrificio – Torri di Mezzano – Birre artigianali

4. Il Buon Pastore – Sant’Alberto – Produzione di Formaggi e Vini artigianali

5. Il sughino – Lavezzola – Succhi di frutta e confetture artigianali

6. Molino Quercioli – Bagnacavallo – Produzione vendita farine e cereali

7. Nero Fermento – Ravenna – produzione di Nero di Voghiera, aglio nero fermentato

8. Salumi I Malafronte – Consandolo – Produzione artigianale di Salumi Ferraresi e Romagnoli

9. Snack Bag – Piacenza – Combinazioni di prodotti di qualità della tradizione artigianale italiana.

10. Zenzero Candito – Riolo Terme – Prodotti da forno artigianali e sostenibili

11. Il Bosco dei Frutti – Ravenna – Produzione di frutta e frutti di bosco

12. Ferruzzi uova (Russi) – Ingrosso uova in guscio e prodotti di qualità