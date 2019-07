La Corelli porta “La Cenerentola” di Rossini all’Arena delle balle di paglia di Cotignola

L’orchestra La Corelli di Ravenna è protagonista anche al Festival dell’Arena delle balle di paglia di Cotignola, giunto quest’anno alla XI edizione. L’appuntamento è per giovedì 11 luglio alle ore 21.30 presso il Palco centrale con La Cenerentola di Gioachino Rossini, per la regia, scene e costumi di Lorenzo Giossi, con l’ottimo cast formato da Francesco Tuppo (Don Ramiro, principe di Salerno); Giacomo Contro (Dandini, suo cameriere); Marco Bussi (Don Magnifico, barone di Montefiascone); Giada Bastoni (Clorinda, figlia di Don Magnifico); Alessandra Masini (Tisbe, figlia di Don Magnifico); Daniela Pini (Angelina, sotto il nome di Cenerentola, figliastra di Don Magnifico); Eugenio Maria Degiacomi (Alidoro, filosofo, maestro di Don Ramiro).

I cantanti sono accompagnati dall’Ensemble Tempo Primo e dal Coro Euridice di Bologna (direttore del Coro: Pier Paolo Scattolin). Sul podio, il Direttore musicale de La Corelli, Jacopo Rivani. Opera comica tra le più celebri di Gioachino Rossini, La Cenerentola è la fiaba popolare per eccellenza, incarnante un mito basato sull’ingiusta oppressione e sulla ricompensa trionfante. Allestire un’opera del genere in un contesto come quello dell’Arena ha rappresentato una sfida sotto ogni punto di vista, a partire dagli aspetti tecnici, scenici e logistici. Una missione che si traduce in occasione: quella di assistere alla messa in scena di una celebre opera lirica in un luogo fuori dal comune, in cui scena e spazi naturali dialogano in un’armoniosa sintesi capace di restituire un sapore nuovo al testo rappresentato e di valorizzare appieno il contesto che lo accoglie. Occasione doppia, con il biglietto unico a soli 5 euro, nel segno di una piena accessibilità alla Cultura, per tutti.