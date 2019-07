Lugo. Rassegna cinematografica estiva al chiostro del Carmine. Arriva anche “A star is born”

Premi Oscar, film internazionali e italiani nella prossima settimana di film al chiostro del Carmine di Lugo (piazza Trisi 4) con la rassegna cinematografica estiva.

Martedì 9 luglio è in programma la commedia francese Le invisibili di Louis-Julien Petit, mentre il 10 luglio tocca a Cafarnao di Nadine Labaki, la storia di un bambino che decide di fare causa ai genitori per averlo messo al mondo.

Giovedì 11 luglio viene proiettato A star is born di Bradley Cooper, che è anche nel cast insieme a Lady Gaga. Il film è vincitore di Oscar e Golden Globe per la miglior canzone originale. Il 12 luglio spazio a Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti, mentre sabato 13 luglio arriva la commedia Book Club di Bill Holderman, seguita domenica 14 luglio da Green Book, film di Peter Farrelly che ha conquistato nel 2019 l’Oscar per il miglior film e miglior attore non protagonista. Lunedì 15 luglio spazio invece alla proiezione della pellicola dedicata ai Queen Bohemian Rhapsody, di Bryan Singer

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 13, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. È possibile sottoscrivere l’abbonamento per dieci ingressi al costo di 40 euro. È inoltre possibile acquistare, al costo di 13 euro, l’abbinamento cena&cinema con i locali convenzionati Jolly Lugo e Vineria Rossini (si consiglia la prenotazione).

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo e il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.