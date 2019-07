San Bernardino di Lugo, concerto del trio di Roberta Montanari con i classici del pop

Mercoledì 10 luglio alle 21 a San Bernardino di Lugo ci sarà il concerto del trio di Roberta Montanari. L’appuntamento è al parco Savorini, in via XII Aprile. Roberta Montanari, celebre corista di Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Elisa, reinterpreterà in chiave acustica brani musicali dei più grandi artisti italiani e internazionali. Al termine della serata sarà disponibile un buffet per tutti i presenti. L’ingresso è a 10 euro.

Il concerto è organizzato dall’associazione “Il Ponte”, in collaborazione con la locale Consulta e con il patrocinio del Comune di Lugo.