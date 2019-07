Mercoledì sotto le stelle. A Lugo sfilata di moda, esibizioni e dog day

Questa sera, mercoledì 10 luglio, il centro storico di Lugo torna a ospitare i Mercoledì sotto le stelle, con tanti appuntamenti con associazioni e attività del territorio a partire dalle 20.30.

Davanti al monumento di Baracca ci sarà l’esibizione della Ginnastica Artistica Lugo. Sotto al Pavaglione si incontrano musica e shopping con negozi aperti e arte. Per l’occasione sarà possibile visitare sotto le logge la mostra a cura del Circolino fotografico. Inoltre, l’Angolo dei desideri – Casa del caffè proporrà una degustazione. In piazza Mazzini spazio allo spettacolo con la sfilata di moda e l’esibizione delle associazioni sportive di Officina25. Durante la serata sarà anche in vendita la bandana “Fratelli di cuore”, il cui ricavato andrà in beneficenza al canile di Lugo.

Via Baracca sarà ancora dedicata al mercatino dei bambini, ma non solo. In programma anche la musica con dj set con vinili e il Dog Day, il raduno del cane bastardino per cani di razza e non. L’iniziativa comincia alle 20 ed è prevista all’angolo con via Orsini. I cani saranno giudicati da una giuria composta da bambini. A tutti i partecipanti verrà data una medaglia ricordo, mentre i primi tre classificati riceveranno una coppa. L’iscrizione è gratuita ed è possibile online dal sito www.expofiere.net, presso il bar Gingerino (via Baracca 6) o nelle attività del centro storico. Il bar Gingerino propone una degustazione a tema “black and white” a base di pesce.

Inoltre, il museo Baracca sarà aperto dalle 20.30 alle 23.30 con ingresso gratuito e sarà possibile visitare la mostra “I nostri avi al Museo Baracca”, in cui è esposta una copia fotostatica del libro delle firme del funerale di Francesco Baracca. In largo Calderoni sarà presente Giorgio e le magiche fruste, mentre piazza Cavour sarà dedicata alla musica con il piano bar offerto dal Caffè del Teatro. Via Codazzi sarà animata da tante bancarelle e da Mani in Pasta con tavoli all’aperto.

Non mancherà lo sport, concentrato in piazza Trisi, con esibizioni e dimostrazioni da parte delle associazioni sportive locali. In largo della Repubblica saranno presenti le associazioni del volontariato locale, gli scacchi con il Circolo scacchistico lughese e l’area food. Presenti anche il Sax Pub, che propone tavoli all’aperto, e Pasticceria Bar Tazza D’Oro, che dalle 22.30 sfornerà bomboloni caldi. Corso Garibaldi sarà animata da bancarelle per tutti i gusti. Inoltre, Gallamini Fiori ospiterà Il Boario cafè & Bistrot con assaggi di vini e padine, mentre LuCoworq (corso Garibaldi 55) propone un brindisi sotto le stelle con bollicine, acque profumate e salvia fritta, accompagnati dalla voce di TayLor.

Per ulteriori informazioni, consultare i siti www.comune.lugo.ra.it, www.vivilugo.it, e www.animalugo.it. I Mercoledì sotto le stelle sono organizzati dal Comune di Lugo in collaborazione con i commercianti e gli artigiani del Consorzio AnimaLugo e le associazioni economiche Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio-Ascom.