Sospetto inquinamento acque irrigue Bassa Romagna. Bagnari e Rontini (PD): “Regione indaghi”

E’ stata depositata oggi in Regione un’interrogazione a prima firma Mirco Bagnari sottoscritta anche dalla consigliera Manuela Rontini su un sospetto fenomeno di inquinamento di acque irrigue nella Bassa ravennate.

Nello scorso mese di maggio, spiegano Bagnari e Rontini, infatti, “diversi agricoltori delle zone tra Boncellino, Bagnacavallo e Alfonsine avevano lamentato la presenza di un presunto e non meglio identificato agente inquinante nelle acque del canale Fosso Vecchio. Nonostante l’intervento di Arpae allo stato attuale non si è potuto risalire precisamente al tipo di inquinante e parimenti non possono essere mosse contestazioni di alcun tipo”.

“Sebbene le indagini siano in corso d’opera, rimane la certezza del danno subito dagli agricoltori. Un danno difficile da quantificare con esattezza – proseguono i due consiglieri regionali Pd – poiché alla quantificazione del danno attuale (che per un territorio di circa 100 ettari ammonta ad alcune centinaia di migliaia di euro) va aggiunta la previsione di un danno futuro per la potenziale perdita di contratti con le ditte sementiere per le prossime annate – soprattutto nel caso di coltivazioni biologiche – in relazione al tipo di inquinante presente nelle acque del “Fosso Vecchio””.

Nell’atto depositato oggi i consiglieri ravennati non solo chiedono alla Regione “di indagare sull’evento e conseguentemente di predisporre una serie di aiuti per gli agricoltori interessati, ma auspicano anche che la collaborazione tra la Regione e i Consorzi di bonifica possa entrare nella fase più operativa, in ossequio a quanto specificamente previsto, affinchè si pervenga quanto prima alla definizione delle linee guida con le quali anche i Consorzi possano entrare compiutamente nel processo autorizzativo di compatibilità irrigua per lo scarico nei canali di bonifica”.