Caso di Dengue in zona Alfonsine: scatta intervento straordinario contro zanzare

L’AUSL della Romagna ha informato della presenza di un caso di Dengue in una persona che ha frequentato un’area limitata del Comune di Alfonsine, non residente nel territorio comunale, e che ha contratto la malattia all’estero. Le autorità sanitarie hanno disposto l’attuazione di un intervento straordinario di disinfestazione contro le zanzare in un’area che comprende alcune abitazioni del territorio di Alfonsine.

L’AUSL informa pertanto che è già in corso, attraverso operatori specializzati della Ditta SIREB, l’esecuzione di interventi di disinfestazione in zone mirate, individuate dall’Ausl locale con criteri di massima efficacia di azione e sicurezza per i cittadini della zona interessata.

Il trattamento interessa esclusivamente un tratto di Via Roma. I cittadini che risiedono nelle zone interessate sono già stati raggiunti da specifica informazione nel pomeriggio di ieri, e sono invitati a collaborare con la Ditta Sireb e ad attenersi alle precauzioni sotto indicate.

Ausl ricorda che i trattamenti sono di tipo straordinario, e saranno effettuati soltanto nelle zone indicate e vengono attivati soltanto in casi di protocolli di emergenza condivisi con le autorità sanitarie.

I trattamenti ordinari continuano invece ad essere effettuati secondo le modalità e le tempistiche individuate nel “Piano degli interventi per la lotta alla zanzara” (per informazioni e approfondimenti http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Ambiente-e-Verde/Animali-infestanti/Lotta-alla-zanzare).

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI E PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Gli interventi di disinfestazione saranno articolati nelle seguenti fasi:

Una prima fase prevede il trattamento adulticida nelle aree verdi pubbliche e nelle aree verdi private confinanti con la pubblica via per abbattere le zanzare presenti, con l’utilizzo di piretroidi per tre mattine consecutive:

• 13 luglio (sabato) tra le 5.00 e le 7.00 del mattino

• 14 luglio (domenica) tra le 5.00 e le 7.00 del mattino

• 15 luglio (lunedì) tra le 5.00 e le 7.00 del mattino

Gli interventi devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali nelle aree esterne ed è importante chiudere tutte le porte e le finestre delle abitazioni, spegnere i condizionatori, non esporre alimenti e indumenti, coprire gli ortaggi/frutteti (se non è possibile evitare di consumare frutta e verdura per 3 giorni e lavare prima del consumo), coprire vasche, fontane, laghetti, ciotole degli animali.

Le aree esterne possono essere frequentate stabilmente dopo 48 ore dall’avvenuto trattamento.

La seconda fase prevede interventi porta-a-porta nelle aree esterne private con trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione di tutte le piccole raccolte d’acqua in cui le zanzare si possono sviluppare. La visita a domicilio da parte della Ditta SIREB sarà effettuata nel corso della mattinata del 13 luglio (sabato) a partire dalle ore 7,30 e fino al termine delle operazioni.

E’ assolutamente indispensabile garantire l’accesso al cortile/ giardino (solo all’area esterna) della propria abitazione agli incaricati della ditta Sireb.

Per informazioni:

URP – Comune di Alfonsine – tel. 0544 866666

Centrale Operativa Polizia Municipale – 0545 38470

Per qualsiasi chiarimento di carattere sanitario:

Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl – tel. 0545.283055 (8.30-10.30)