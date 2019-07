Allerta meteo: lunedì 15 luglio previsti temporali in Bassa Romagna

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato per la giornata di lunedì 15 luglio una nuova allerta la n.68 del 2019. Il transito di un minimo depressionario determinerà per la giornata di Lunedì 15 Luglio un deciso aumento dell’instabilità con piogge diffuse anche nella zona della Bassa Romagna, con valori medi areali compresi tra 10 e 30 mm nelle 24 ore. Le precipitazioni assumeranno carattere temporalesco anche di tipo organizzato. I fenomeni inizieranno sul settore occidentale della regione già dalle ore serali-notturne tra Domenica e Lunedì per poi interessare progressivamente il rimanente territorio. Nelle ore serali i fenomeni temporaleschi si esauriranno.

L’allerta completa (la numero 68 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.