Conselice, via ai Giochi senza Frontiere al parco comunale “Bourgoin-Jallieu”

Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio dalle 19 tornano nel parco comunale “Bourgoin – Jallieu” di Conselice i Giochi senza frontiere. Per tutta la settimana le squadre partecipanti gareggeranno tra loro, mettendosi alla prova su gonfiabili e attrazioni d’acqua.

In particolare, le squadre si misureranno con calcetto saponato, toro americano, percorso football game, labyrinth, thank thank, albero della cuccagna, last one standing (gioco in cui due sbarre girano in cerchio, cercando di far cadere il partecipante) e lottatori di sumo. Venerdì 19 luglio, in occasione della serata finale, si esibirà il gruppo I figli dell’oblio con le cover dei Nomadi.

Ogni squadra partecipante deve avere cinque componenti dai 16 anni in su. Il costo dell’iscrizione è di 20 euro a testa. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0545 88279 o 348 9261210. L’iniziativa è a cura di Vivi Conselice con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.