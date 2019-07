Giardino dei Semplici a Bagnacavallo: nuova convenzione per manutenzione e gestione

Nella seduta di martedì 9 luglio la Giunta comunale di Bagnacavallo ha approvato la nuova convenzione per la manutenzione e la gestione del Giardino dei Semplici, orto storico di Palazzo Graziani situato in via Diaz 35. Attraverso la convenzione, la gestione e la manutenzione del Giardino dei Semplici sono ora affidate all’associazione Lestes, che gestisce già, per conto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune, il Podere Pantaleone. Sarà cura dell’associazione provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell’orto botanico e collaborare con il Comune e le associazioni del territorio per la sua valorizzazione.

«L’Amministrazione comunale di Bagnacavallo ha fortemente voluto, recuperato e realizzato questo importante spazio verde urbano – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Vilio Folicaldi –. In continuità con lo spirito che animava le precedenti, la nuova convenzione prevede, accanto alla necessaria attività di giardinaggio e cura delle essenze coltivate nell’orto botanico, un’altrettanto importante parte di coprogettazione, con il Comune e le altre associazioni del territorio, di iniziative per la sua valorizzazione in campo naturalistico, culturale, sociale e turistico.»

Nella medesima seduta, la Giunta ha poi esaminato alcuni progetti relativi al grande pioppo bianco abbattuto da raffiche di vento eccezionali nel marzo scorso presso il parco delle Cappuccine. «L’intenzione – prosegue l’assessore Folicaldi – come anche sollecitato dal gruppo di volontari che gestiscono il parco in base a un patto di collaborazione con il Comune, è quello di non rimuovere l’imponente tronco, ma restituirlo a nuova vita con funzione di elemento di gioco e di potente immagine simbolica della forza della natura. Il progetto, già allo studio, sarà definito nel corso delle prossime settimane e prioritaria sarà la garanzia di massima sicurezza a tutela dei fruitori del parco.»