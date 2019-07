Lugo, ottime prestazioni del Rione De’ Brozzi al IX Trofeo di San Martino

Gli sbandieratori e musici del Rione De’ Brozzi si sono fatti valere anche al IX Trofeo di San Martino a Borgo Veneto lo scorso 13 luglio, dove si sono sfidati una decina di gruppi provenienti da più regioni italiane e di varie categorie fa A3, A2 e A1. Il Rione de’ Brozzi ha portato al Trofeo una cinquantina di pesone di cui 32 atleti, colorando di giallo verde la cittadina. Gli atleti hanno raggiunto un buon risultato classificandosi nelle varie specialità: 1° Grande Squadra Sbandieratori, 1° Grande Squadra Musici, 1° Classifica combinata, 1° Coreografia, 2° Singolo, 3° Piccola Squadra e 4° coppia.

“Tutto questo conferma – scrivono dal Rione – che il De’ Brozzi è un grande e forte gruppo di giovani e meno giovani di atleti e sostenitori, tutti con lo stesso obiettivo: divertirsi e dare il proprio meglio durante le gare, legati da un forte spirito di amicizia, lealtà e unione che amplifica ed aiuta le prestazioni dei nostri atleti! Ora siamo tutti in fermento ed in attesa delle gare che si svolgeranno il prossimo fine settimana a Ferrara per i Campionati Italiani tenzone Argentea”.

“Si ringrazia sempre l’Associazione di Protezione Civile “Le aquile unità cinofile” di Lugo che ci sostiene ed aiuta sempre nella complessa gestione degli spostamenti del nostro gruppo numerosissimo” concludono.