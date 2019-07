La giornata di oggi, giovedì 18 luglio, inizia con cielo sereno in pianura e qualche temporaneo annuvolamento con occasionali rovesci sui rilievi.

Nel pomeriggio in pianura è prevista nuvolosità variabile, mentre sui rilievi si potrebbero verificare temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Sono queste le previsioni di Arpae Emilia Romagna, per la zona di Ravenna, per la giornata di oggi.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 28 °C sui rilievi e 31 °C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 39 (rilievi) e 56 km/h (pianura).

Mare poco mosso.