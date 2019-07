Truffa. Con la ‘tecnica dell’abbraccio’ derubavano gli anziani: due arresti

Come riporta anche una nota del Corriere Romagna online, due 40enni dei campi nomadi di Sarzana e Bagnacavallo sono stati arrestati dai Carabinieri: a maggio a Forlì, vicino a un supermercato e fingendo un saluto, uno dei due aveva derubato un pensionato con la “tecnica dell’abbraccio”, per poi allontanarsi in auto col complice. Furto replicato poi a Forlimpopoli ai danni di un altro anziano.

Rintracciati dai militari e poi riconosciuti dalle due vittime, i malviventi erano stati deferiti in stato di libertà. Le indagini sono poi proseguite e il Gip ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere: martedì scorso è quindi scattato il blitz dei Carabinieri a Bagnacavallo e Sarzana. I due malfattori, in arresto per furto aggravato, sono stati portati in carcere a Ravenna e Sarzana.