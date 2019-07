Vacanza studio a Wexford: il Sindaco Ranalli incontra il gruppo lughese in partenza

Ieri, mercoledì 17 luglio il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha ricevuto in Rocca il gruppo in partenza per una vacanza studio nella città gemellata di Wexford, in Irlanda, dove soggiornerà dal 20 al 27 luglio. All’incontro erano presenti anche l’assessora ai Gemellaggi Anna Giulia Gallegati e l’assessora all’Urbanistica Valentina Ancarani.

Il gruppo che partirà per l’Irlanda è composto da 35 partecipanti tra ragazzi e adulti, provenienti per la maggior parte da Lugo, ma anche da Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno, Alfonsine, Fusignano, Russi, Ravenna e Forlì. Il gruppo trascorrerà il primo weekend a Dublino e nel corso della vacanza incontrerà anche l’attuale sindaco di Wexford George Lawlor. A Wexford tutti frequenteranno al mattino un corso di inglese di 20 ore presso la Slaney Language Center di Wexford, che al termine rilascerà un certificato di frequenza. Al pomeriggio sono invece previste visite guidate e attività sportive e culturali. Ad accompagnare il gruppo saranno la vicepresidente dell’associazione gemellaggi “Adriano Guerrini” Elena Rignani e la socia Claudia Zaffagnini, entrambe professoresse di inglese.

“Ringrazio l’associazione gemellaggi per aver organizzato anche quest’anno questa vacanza studio, che sarà per i partecipanti una preziosa opportunità di scambio con altri cittadini europei – ha dichiarato Davide Ranalli -. È infatti importante che soprattutto le nuove generazioni si avvicinino fin da giovani a esperienze che li facciano entrare in contatto con l’Europa e con i gemellaggi”.

La vacanza studio è organizzata dall’associazione gemellaggi di Lugo “Adriano Guerrini”, in collaborazione con Slaney Language Center di Wexford.