Il Rione de’ Brozzi sul podio alla Tenzone argentea, Campionati Italiani Fisb

Continua la raccolta di riconoscimenti per il Rione de’ Brozzi impegnato il weekend scorso a difendere i propri colori nei Campionati Italiani Fisb-Tenzone Argentea, presentandosi da neo promossa dopo aver conquistato ad Ascoli 2018 la promozione alla categoria superiore.

I campionati Nazionali delle Bandiere di categoria A2 hanno visto sfidarsi 20 gruppi provenienti da tutta Italia ed il Rione de’ Brozzi era l’unico rappresentante tra i gruppi Lughesi.

Il bilancio finale delle gare ha visto il Rione de’ Brozzi conquistare una medaglia d’argento nella Grande Squadra Sbandieratori (a soli 15 centesimi dal primo), la vittoria nel “Premio Coreografica Grande Squadra” ed altre due medaglie sfiorate con il quarto posto del Singolo e dei Musici.

“Questi risultati hanno permesso al Rione de’ Brozzi di conquistare il sesto posto nella classifica combinata finale, un piazzamento di tutto rispetto per una neopromossa – ha dichiarato il presidente Minghetti ha dichiarato – “Abbiano atleti incredibili, coadiuvati da uno staff tecnico di livello. Era il primo anno in A2 per cui il sesto posto in classifica generale ci soddisfa, ma non ci accontentiamo. Il Rione de’ Brozzi è pronto per ulteriori sfide.”