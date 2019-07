Il cordoglio del sindaco di Lugo per la scomparsa di Don Felice Marchi

Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del parroco di Voltana e Chiesanuova, don Felice Marchi, avvenuta mercoledì 24 luglio 2019.

“Don Felice Marchi, grazie alla disponibilità e alla generosità dimostrata in questi anni, era diventato un riferimento per la comunità voltanese, una comunità che adesso lo piange, commossa e grata per quanto ricevuto in questi anni – dichiara Davide Ranalli -. Sono certo che la sua figura e la sua forza mancheranno ai fedeli”.

“Il suo lavoro è stato prezioso e lascerà un segno nella comunità voltanese – aggiunge la presidente della Consulta di Voltana, Chiesanuova, Ciribella Valeria Monti -. Ha proseguito nell’opera di don Pier Ugo Poggi e del maestro Silvagni di costruire ponti e non muri, di tenere insieme tutta la comunità sapendo accogliere tutti, credenti e non, con la sua dolcezza e i suoi modi semplici e diretti”.

Don Felice Marchi era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1963 ed era parroco a Voltana dal 1995, quando aveva sostituito don Pier Ugo Poggi.