A Lugo un flashmob di solidarietà per i bimbi di Bibbiano. Solaroli:”mantenere alta l’attenzione”

Giovedì 25 luglio alle ore 20.00 in tutte le piazze italiane è in programma un flashmob di solidarietà per i bambini e le famiglie di Bibbiano, L’idea è stata lanciata in questi giorni sul gruppo Facebook “Angeli & Demoni” e Lugo ha deciso di rispondere presente.

È stato il Consigliere comunale Davide Solaroli il primo a raccogliere l’invito e ad estenderlo a tutta la cittadinanza lughese, pubblicando l’iniziativa sulla propria pagina Facebook.

“L’appuntamento è alle ore 20.00 al monumento di Baracca, dove i presenti potranno compiere il gesto simbolico di depositare a terra un paio di scarpe da bambino – spiegano i promotori del Flash mob -. Un’iniziativa, a cui sono stati invitati il Sindaco, la Giunta e tutte le forze di maggioranza e di minoranza presenti in Consiglio Comunale, che non vuole assumere un carattere politico, per cui non saranno ammessi bandiere e simboli politici, né ha l’obiettivo di individuare colpevoli, in quanto sarà la magistratura a fare luce sulla vicenda”.

“L’unico scopo sarà quindi quello di tenere alta l’attenzione su questa triste pagina di cronaca italiana, aderendo a una catena virtuale di cittadini che si recheranno allo stesso orario in varie città italiane per testimoniare la propria vicinanza e il proprio sostegno alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo e chiedendo di far emergere nel più breve tempo possibile la verità” conclude la nota inviata dagli organizzatori.