Lugo. La Consigliera Comunale Roberta Bravi selezionata per il Corso di formazione ForsAM dell’ANCI

Lunedi scorso 22 luglio, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha provveduto a pubblicare la graduatoria dei vincitori della selezione svoltasi per l’accesso e la frequenza del ForsAM (Corso di formazione Specialistica in Amministrazione Municipale), riservato a giovani amministratori con meno di 36 anni di età, che si svolgerà nel prossimo autunno.

La Scuola-Publica per giovani amministratori, istituita nel 2012 dall’Anci, ha acquisito un ruolo di rilievo nazionale nelle iniziative dedicate alla formazione per gli Enti Locali in quanto si rivolge esplicitamente al personale politico dei comuni declinando la propria offerta formativa attraverso contenuti e metodologie didattiche che mirano a comporre un mix di conoscenze di tipo specialistico e strategico.

Il corso, strutturato come un master per executives, è affidato a docenti universitari e si rivolge alle nuove leve di giovani amministratori locali (sindaci, assessori, consiglieri) che intendono investire in un percorso di miglioramento delle proprie competenze, con l’obiettivo di fornire strumenti avanzati per la propria missione amministrativa.

I partecipanti (i primi 40 selezionati) sono stati individuati attraverso la pubblicazione di uno specifico bando, sulla base di valutazione per titoli (punteggio per titoli accademici e per carica amministrativa), di prove scritte e di colloquio orale.

Tra i 176 candidati provenienti da diversi comuni italiani, è risultata tra i prescelti la dott.ssa Roberta Bravi, unica partecipante della provincia di Ravenna, consigliere comunale a Lugo, eletta nella lista civica Per la Buona Politica, lo scorso 26 maggio, la quale ha meritato un’importante posizione nella graduatoria generale e, soprattutto, è risultata la migliore in assoluto nelle prove, scritto e orale, ottenendo infatti il punteggio più elevato.

L’Associazione per la Buona Politica si congratula con Roberta, le esprime grande soddisfazione nella convinzione che tale opportunità formativa per cui è stata selezionata contribuirà a farle acquisire ulteriori valori, obiettivi e strumenti idonei a svolgere al meglio il ruolo politico assegnatole dagli elettori.

L’Associazione inoltre apprezza l’impegno volto a sviluppare e consolidare maggiori conoscenze che risulteranno essenziali per governare la complessità del sistema della comunità locale e per supportare una più ampia capacità di elaborazione e valutazione delle politiche comunali.