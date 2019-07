Lugo, nuova programmazione del cinema estivo al Chiostro del Carmine: si parte con Toy Story 4

La programmazione della rassegna cinematografica estiva di Lugo riprende domenica 28 luglio con nuovi film fino alla fine di luglio. Appuntamento dalle 21.30 al chiostro del Carmine (piazza Trisi 4).

Il 28 luglio è in programma il film d’animazione Toy Story 4 con le nuove avventure di Woody e Buzz, mentre lunedì 29 luglio tocca al thriller Il colpevoledi Gustav Möller. Martedì 30 luglio spazio a Sarah e Saleemdi Muayad Alayan, che vede al centro della storia l’israeliana Sarah e il palestinese Saleem. Ultimo film del mese, mercoledì 31 luglio, con la proiezione di Stanlio e Olliodi Jon S. Baird. La pellicola è ambientata nel 1953, quando Stan Laurel e Oliver “Babe” Hardy partono per una tournée teatrale in Inghilterra: sono passati sedici anni dal momento d’oro della loro carriera hollywoodiana.

I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 13, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. È possibile sottoscrivere l’abbonamento per dieci ingressi al costo di 40 euro. È inoltre possibile acquistare, al costo di 13 euro, l’abbinamento cena&cinema con i locali convenzionati Jolly Lugo e Vineria Rossini (si consiglia la prenotazione). La programmazione continuerà anche ad agosto con altre proiezioni e anteprime nazionali.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo e il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.