Unione, da lunedì 29 luglio il workshop con l’artista Andreco per la rassegna Terrena

Nell’ambito del festival “Terrena, tracciati di land art in Bassa Romagna”, l’artista Andreco dopo aver realizzato l’opera di land art presso il Parco del Loto a Lugo, a partire da lunedì 29 luglio sarà a Massalombarda per disegnare un wall painting presso il parcheggio del Circolo Polisportiva Massese.

Quest’ultimo verrà realizzato attraverso un percorso laboratoriale, un vero e proprio workshop di arte nello spazio pubblico,aperto alla partecipazione di giovani del territorio. Grazie ad alcuni momenti anche teorici, i partecipanti apprenderanno le tecniche del disegno murale utilizzando acqua e vernice, pennelli e rulli, evitando sostanze inquinanti come bombolette spray.

Il primo incontro del Workshop è previsto per domani, lunedì 29 luglio, alle ore 10:00 al Circolo Polisportiva Massese (via Dini e Salvalai 34/F). La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. Per informazioni e iscrizioni: comunicazione@unione.labassaromagna.it– tel. 0545 38215).

Andreco – che si divide fra l’Italia e gli Stati Uniti – ha un dottorato in Ingegneria ambientale, e vanta collaborazioni con l’Università di Bologna e la Columbia di New York sul verde urbano e la gestione delle risorse. Talent Prize 2017 al Macro di Roma, ideatore del Climate Art Project per raccontare, tra arte e scienza, opere e performance, cause e conseguenze dei cambiamenti climatici, è il primo artista al quale sia mai stato permesso un murales sul Canal Grande a Venezia: 6 metri per 100, in vernici naturali, per denunciare i rischi dell’innalzamento delle acque.

Il suo ultimo progetto Muricinari – Rigenerazione rurale con l’arte è stato inserito nel Padiglione Italiano della 56° Biennale d’Architettura di Venezia.

Terrena, tracciati di land art in Bassa Romagna è un progetto del Servizio Promozione Territoriale, comunicazione e progettazione europea e del Servizio di Promozione Turistica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La Direzione artistico-organizzativa è stata affidata a Bronson Produzioni, Direzione artistica di Chris Angiolini con la consulenza di Lorenzo Donati, giornalista e critico, gruppo Altre Velocità. Lo sviluppo visual e comunicazione è curato dall’Agenzia Comunicattivi.

L’ingresso agli eventi è gratuito e ci sarà la possibilità di usufruire di punti ristoro dedicati. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli tecnici saranno pubblicati sul sito www.terrenalandart.ite sulla pagina facebook @terrenalandart.

La rassegna è realizzata con il contributo di Destinazione Turistica Romagna e di La Cassa di Ravenna. Per informazioni: comunicazione@unione.labassaromagna.it.