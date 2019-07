Lugo, riqualificata la piastra sportiva di via Pulicari: il 31 luglio l’inaugurazione

Mercoledì 31 luglio alle 11 ci sarà il taglio del nastro della piastra polivalente di via Pulicari, a Lugo. Nei mesi di giugno e luglio sono state realizzate le opere per la riqualificazione completa della piastra polivalente, che hanno comportato la riasfaltatura, la realizzazione di una nuova recinzione, la stesura dell’apposta resina come finitura superficiale e l’allocazione di nuovi canestri. Il costo complessivo dell’intervento è di 84mila euro.