Terrena: rinviata l’inaugurazione dell’opera di Oscar Dominguez a Conselice

La chiusura dell’edizione 2019 di Terrena, tracciati di land art in Bassa Romagna prevista a Conselice è rimandata al 26 agosto, a causa delle avverse previsioni atmosferiche. Il programma non subirà variazioni, con la possibilità di partecipare al pic nic con sottofondo musicale che sarà allestito lungo il percorso.

Oscar Dominguez propone l’installazione semipermanente ALMA AL VIENTO, una nuova opera d’arte ambientale in dialogo con la natura, con la sua mutevolezza e la sua bellezza estetica. I suoi lavori in esterno sono grandi installazioni in ambienti inconsueti in una ricerca dei materiali del territorio tra land art, ecologismo e naturalità spirituale. Oscar si appropria fisicamente e metaforicamente dei luoghi in cui le sue sculture nascono e intraprendono un serrato dialogo con lo spazio urbanistico e architettonico circostante. Il tema dell’equilibrio tra cielo e terra, tra vuoto e pieno, rende le installazioni leggere e le integra nell’ambiente in cui sono inserite, come se fossero sempre state in quei luoghi. Oscar Dominguez nasce a Tucuman, in Argentina, nel 1970. Dopo la formazione accademica si trasferisce nel 1999 a Faenza (Ra), dove vive e lavora. Ha partecipato a importanti mostre come la Biennale Internazionale del Cairo, Egitto.

Terrena, tracciati di land art in Bassa Romagna è un progetto del Servizio Promozione Territoriale, comunicazione e progettazione europea e del Servizio di Promozione Turistica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La Direzione artistico-organizzativa è stata affidata a Bronson Produzioni, Direzione artistica di Chris Angiolini con la consulenza di Lorenzo Donati, giornalista e critico, gruppo Altre Velocità. Lo sviluppo visual e comunicazione è curato dall’Agenzia Comunicattivi.

L’ingresso agli eventi è gratuito e ci sarà la possibilità di usufruire di punti ristoro dedicati. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli tecnici saranno pubblicati sul sito www.terrenalandart.it e sulla pagina facebook @terrenalandart.

La rassegna è realizzata con il contributo di Destinazione Turistica Romagna e di La Cassa di Ravenna.