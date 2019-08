A Passogatto di Lugo arriva “Il giorno dei compleanni”

Domani, domenica 4 agosto Passogatto di Lugo ospita il “Giorno dei compleanni”, in programma a Ca’ de Puret, in via Passogatto 10.

Si inizia alle 17 con la presentazione del programma autunnale, seguito da un aperitivo con musica e canzoni anni ’60 con il gruppo “Buona la prima”. Alle 19 si potrà partecipare alla cena su prenotazione, accompagnata da danze irish con “Gre.Van”. Conduce la serata Daniella. Per prenotare contattare il numero 333 2513259.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio con il patrocinio del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.passogatto.it.