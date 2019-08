Massa Lombarda, in piazza Matteotti va in scena la commedia dialettale “Fe l’amor in ca de prit”

Martedì 6 agosto il teatro dialettale arriva nella piazza di Massa Lombarda. Alle 21 in piazza Matteotti la Compagnia de Bonumor mette infatti in scena la commedia in tre atti “Fe l’amor in ca de prit”. Nella canonica di una parrocchia, non meglio precisata, vivono la perpetua, la nipote del parroco e presta la sua opera il campanaro tuttofare. Il parroco è impegnato nella cura spirituale dei parrocchiani, intanto la perpetua oltre alla cura della canonica, cerca di organizzare le richieste dei parrocchiani. La regia dello spettacolo è di Valentina Pezzi, la scenografia di Gianfranco Guerrini.

L’ingresso è gratuito. L’evento è a cura di Avis Massa Lombarda.